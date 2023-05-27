قائمة أسعار البن الجديدة بعد زيادتها 10%.. متى تطبق؟

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن زيادة جديدة في أسعار البن بنسبة 10%، بسبب تعديلات رسوم تنمية موارد الدولة مؤكدا أن هذه الرسوم لن تحدث مشكلة في مستوى معيشة المواطنين، في حين جاءت أبرز الزيادات الجديدة على أسعار بعض السلع والخدمات كالتالي:

رسوم جديدة على بعض السلع والخدمات

فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع السالمون، الجمبري، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفواكه المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص .

. فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن.

فرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج.

فرض 50 جنيه رسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

فرض رسوم 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول، وعروض الأوبرا والباليه 5%، عروض السيرك المصري 5%.

5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول، وعروض الأوبرا والباليه 5%، عروض السيرك المصري 5%. فرض 10% على الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية التي تنظمها رئاسة مجالس إدارات الأندية.

فرض رسم 10 % على التزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقي أو رقص أوغناء وحفلات الموسيقي الألية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات.

الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

آخر زيادة في أسعار البن مارس 2023

وكانت أسعار البن والقهوة، شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، والتي تتم بصورة كبيرة، بما يعادل 70 طن قهوة سنويا ومن دول أبرزها البرازيل والهند، تلبية للاحتياجات المحلية، وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا في ورادات البن لمصر منذ بداية 2022 وحتى شهر أكتوبر، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وجاءت أبرز الأرقام كالتالي:

القيمة الإجمالية للواردات المصرية من البن "غير محمص- غير منزوع الكافيين"، نحو 121 مليونا و175 ألف دولار، مقابل 81 مليونا و54 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 40 مليونا و121 ألف دولار.

البن أحد أهم السلع على قائمة الواردات المصرية من السلع الزراعية، وبلغت قيمتها الإجمالية في شهر يوليو الماضي نحو 360 مليونا و623 ألف دولار، مقابل 621 مليونا و985 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 261 مليونا و362 ألف دولار.

%25 زيادة في أسعار البن منذ عام

وارتفعت أسعار البن بنسبة تصل إلى 25% وذلك خلال مارس الماضى، بالمقارنة بمارس 2021، حيث رفعت معظم الشركات أسعارها في الأسواق المحلية منذ شهرين تقريبا قبل إقرار الزيادة الجديدة فى الأسعار التي أعلن عنها وزير المالية أمس، بنسبة 10%.

وفي السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد"، كيف ستتحرك أسعار البن الجديدة، بعد تطبيق وإقرار إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط، بفرض رسوم تنمية موارد الدولة وزيادة أسعار البن 10% والتي أعلن عنها وزير المالية.

آخر زيادة للبن في مارس

أسعار البن بعد إقرار الزيادة 10%

وبالتالي سوف تكون الزيادة الجديدة المقررة بـ 10% كالتالي: