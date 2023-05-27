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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

زيادة 25% على ضريبة الدخل لهذه الفئات.. ووزير المالية ينفي فرض رسوم على السلع المعمرة والمياه الغازية

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدة تصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “mbc masr”، والتي جاءت فيما يلي:

معيط» يحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية
 

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نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية.

وقال أن هناك بعض الناس قالوا إن هناك فرض رسوم على الأجهزة المنزلية أو السلع المعمرة، وهو ما أعطى انطباعا لدى من سمعوا هذا الكلان بأنه صحيح، ولكنه غير صحيح.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.

ونوه وزير المالية،  بأن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا تشمل رسوم المغادرة للمصريين للخارج بقيمة 50 جنيهًا.

واضاف أن دخول عروض الأوبرا والسيرك زادت بنسبة 5% كرسوم من قيمة الفاتورة، بينما تمت إضافة رسم بقيمة 10% من قيمة تذكرة الحفلات العامة بالنوادي، موضحًا أن هناك أنشطة لم تكن مدرجة بقانون رسم تنمية موارد الدولة على دخول صالات التزلج على الجليد وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات، قائلا “نحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الأشياء التي لها آثار تضخمية.

وأشار إلى أن زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات مستهدف أن تجلب حوالي 5 مليارات جنيه، موضحا أنه سيتم دفعها في فروق الموازنة.

وتابع: “من أجل التعامل مع الآثار الخاصة بالموجة التضخمية تم عمل أربع حزم إجتماعية من إبريل إلى إبريل يكون فى حدود الـ150 مليار.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.
 

وأضاف معيط، أن هناك بعض الناس قالوا إن هناك فرض رسوم على الأجهزة المنزلية أو السلع المعمرة، وهذا غير صحيح.

ولفت أن رسوم دخول عروض الأوبرا والسيرك زادت بنسبة 5%، كرسوم من قيمة الفاتورة، بينما تمت إضافة رسم بقيمة 10% من قيمة تذكرة الحفلات العامة بالنوادي، موضحًا أن هناك أنشطة لم تكن مدرجة بقانون رسم تنمية موارد الدولة على دخول صالات التزلج على الجليد وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن أن سعر البن سيزيد خلال الفترة المقبلة بعد فرض ضريبة 10% عليه.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “أرحب كوزير المالية بأى موارد أخري تزود موارد الدولة.. ودائما يكون هناك حرص فى الموارد الأخري التي يكون لها أثر تضخم، خاصة أننا فى ظروف يوجد بها تضخم”.

وأضاف وزير المالية،  أن الضريبة على الدخل ستزيد للأشخاص التي دخلها أكثر من مليون جنيه فى العام وتقدر بـ 25% إلى 27.5%، موضحا: “القانون محطوط أكثر من مليون.. ولكن فى الحسبة هتبدأ مع الـ 1.1 مليون، وتكون الزيادة تقدر 2.5% ”.

وتابع وزير المالية: “فى مقابل رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50%.. فيستطيع الاستفادة به كل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتلك الزيادة”.

وتحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما تردد بشأن تأجيل مصر دفع صفقات القمح، قائلا: إنه تلقى هذه المعلومة منذ قليل، وسيراجعها مع وزير التموين.

وأشار وزير المالية، إلى أن عدالة التوزيع تشير إلى أنه في ظل الظروف الحالية يجب أن نعيد هيكل التوزيع، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، معلقا: “لازم نروح للطبقات التي دخلها محدود أو متوسط”.

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