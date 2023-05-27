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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل أجلت مصر دفع صفقات القمح ؟.. وزير المالية يوضح الحقيقة

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما تردد بشأن تأجيل مصر دفع صفقات القمح، قائلا: إنه تلقى هذه المعلومة منذ قليل، وسيراجعها مع وزير التموين.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن عدالة التوزيع تشير إلى أنه في ظل الظروف الحالية يجب أن نعيد هيكل التوزيع، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، معلقا: "لازم نروح للطبقات التي دخلها محدود أو متوسط".


وتابع أن الضريبة على الدخل ستزيد للأشخاص التي دخلها أكثر من مليون جنيه فى العام وتقدر بـ 25% إلى 27.5%، موضحا: “القانون محطوط أكثر من مليون.. ولكن فى الحسبة هتبدأ مع الـ 1.1 مليون، وتكون الزيادة تقدر 2.5% ”.

وتابع وزير المالية: “رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% يستفيد به كل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتلك الزيادة”.

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