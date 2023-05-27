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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتأكيد وزير المالية.. زيادة هذه السلع بمقدار 10%.. اعرف الحكاية

صدى البلد

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن أن سعر البن سيزيد خلال الفترة المقبلة بعد فرض ضريبة 10% عليه.
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن هناك بعض الناس قالوا أن هناك فرض رسوم على الاجهزة المنزلية أو السلع المعمرة.

وأضاف أن دخول عروض الأوبرا والسيرك زادت بنسبة 5% كرسوم من قيمة الفاتورة، بينما تمت إضافة رسم بقيمة 10% من قيمة تذكرة الحفلات العامة بالنوادي، موضحًا أن هناك أنشطة لم تكن مدرجة بقانون رسم تنمية موارد الدولة على دخول صالات التزلج على الجليد وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

https://fb.watch/kMODmLqjT_/?mibextid=RUbZ1f

أجهزة المنزل mbc masr التزلج على الجليد الحفلات العامة الحكاية” رسم تنمية موارد الدولة

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