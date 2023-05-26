بقيمة 50 جنيها.. وزير المالية يعلن زيادة في رسوم مغادرة المصريين للبلاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.

ونوه وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية عبر قناة إم بي سي مصر، بأن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا تشمل رسوم المغادرة للمصريين للخارج بقيمة 50 جنيهًا.

واضاف أن دخول عروض الأوبرا والسيرك زادت بنسبة 5% كرسوم من قيمة الفاتورة، بينما تمت إضافة رسم بقيمة 10% من قيمة تذكرة الحفلات العامة بالنوادي، موضحًا أن هناك أنشطة لم تكن مدرجة بقانون رسم تنمية موارد الدولة على دخول صالات التزلج على الجليد وغيرها من الأنشطة الترفيهية.



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