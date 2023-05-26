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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل زيادة رسوم تنمية موارد الدولة تشمل «السلع الأساسية»؟ وزير المالية يجيب

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.
 

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن هناك بعض الناس قالوا إن هناك فرض رسوم على الأجهزة المنزلية أو السلع المعمرة، وهذا غير صحيح.

وأضاف أن رسوم دخول عروض الأوبرا والسيرك زادت بنسبة 5%، كرسوم من قيمة الفاتورة، بينما تمت إضافة رسم بقيمة 10% من قيمة تذكرة الحفلات العامة بالنوادي، موضحًا أن هناك أنشطة لم تكن مدرجة بقانون رسم تنمية موارد الدولة على دخول صالات التزلج على الجليد وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
 

 

mbc masr أجهزة المنزلية “الحكاية” الدكتور محمد معيط وزير المالية الخطة والموازنة السلع الأساسية

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