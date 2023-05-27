بشرى عن أسعار اللحوم.. تحذير عاجل من الأرصاد.. خبر صادم من وزير المالية لمحبي القهوة| أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وزيرة الهجرة: علاقة مصر بالإتحاد الأوروبي قوية على جميع المستويات..فيديو

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الاتحاد الأوروبي ودول الإتحاد الأوروبي شركاء لمصر، وعلاقتنا معهم قوية على جميع المستويات.



هشام إسماعيل: قرار الجزء الثامن من الكبير أوى لم يحسم بعد

كشف الفنان هشام إسماعيل، تأثير دور “فزاع بمسلسل الكبير أوي” على مستقبله الفني،قائلا:"كان له نجاح كبير في حياته السينمائية وتعلق الأطفال به".



زيادة 10% في سعرها.. خبر صادم من وزير المالية لمحبي القهوة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البن من المنتجات التي سيزيد سعرها 10% بسبب فرض رسوم جديدة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم لن تحدث مشكلة في مستوى معيشة المواطنين.



تصل إلى رعدية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق غدا

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن سبب التقلبات الجوية تلك الفترة، قائلا: إن تلك الفترة الحالة الجوية أفضل منذ حوالي أسبوعين سابقين، مشيرا إلى ان الطقس خلال ساعات الليل تصل إلى 19 درجة مئوية، ويمكن 16، وكان الطقس مائلا للبرودة.



بقيمة 50 جنيها.. وزير المالية يعلن زيادة في رسوم مغادرة المصريين للبلاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.

اخبار التوك شو وحقيقة فرض رسوم جديدة على المياه الغازية



«معيط» يحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية.



المفتي: القضاء صاحب الحق في الحكم بتكفير أي إنسان.. فيديو

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، إنَّ الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقُّق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الناس أن يكفر أحدًا.



لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة

قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري مسئول عن صحة وسلامة وأمن غذاء المواطن المصري، وهو البروتين من أصل حيواني، والذى يمثل حوالي 50% من إجمالي يتناوله الفرد العادي على مدار اليوم، وبالتالي تنبع من هنا أهمية وجود الأطباء البيطريين فى الأماكن التي تخصهم، ومنها التفتيش على المطاعم التي تبيع بها البروتين والوقاية.



حرية لانجيرية | تعليق مثير من إعلامي بسبب إطلالات هؤلاء الفنانين

سخر الإعلامي محمد موسى، من ظهور عدد من الفنانين بملابس غير مألوفة من بينهم ويجز ومحمد رمضان وأحمد سعد ، معربا عن تعجبه من هذه الإطلالات.



حسام موافى يكشف عن أول أعراض الإصابة بالسكر .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أول أعراض الإصابة بالسكر، نتيجة الدور الذي تلعبه وظائف الكلى.



النيل للمجمعات الاستهلاكية تزف بشرى عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2023

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن الشركة لديها رصيد استراتيجي وافٍ وآمن من اللحوم ويكفي لمدة 3 أشهر قادمة، وهناك رءوس ماشية حية قادمة من السودان في مخزن أبو سمبل ويتم ضخ اللحوم طازجة.