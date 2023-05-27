عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى عن أسعار اللحوم.. تحذير عاجل من الأرصاد.. خبر صادم من وزير المالية لمحبي القهوة| أهم أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

وزيرة الهجرة: علاقة مصر بالإتحاد الأوروبي قوية على جميع المستويات..فيديو
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الاتحاد الأوروبي ودول الإتحاد الأوروبي شركاء لمصر، وعلاقتنا معهم قوية على جميع المستويات.


هشام إسماعيل: قرار الجزء الثامن من الكبير أوى لم يحسم بعد
كشف الفنان هشام إسماعيل، تأثير دور “فزاع بمسلسل الكبير أوي” على مستقبله الفني،قائلا:"كان له نجاح كبير في حياته السينمائية وتعلق الأطفال به".


زيادة 10% في سعرها.. خبر صادم من وزير المالية لمحبي القهوة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البن من المنتجات التي سيزيد سعرها 10% بسبب فرض رسوم جديدة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم لن تحدث مشكلة في مستوى معيشة المواطنين.


تصل إلى رعدية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق غدا
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن سبب التقلبات الجوية تلك الفترة، قائلا: إن تلك الفترة الحالة الجوية أفضل منذ حوالي أسبوعين سابقين، مشيرا إلى ان الطقس خلال ساعات الليل تصل إلى 19 درجة مئوية، ويمكن 16، وكان الطقس مائلا للبرودة.


بقيمة 50 جنيها.. وزير المالية يعلن زيادة في رسوم مغادرة المصريين للبلاد
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.

 

اخبار التوك شو وحقيقة فرض رسوم جديدة على المياه الغازية


«معيط» يحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية
نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية.


المفتي: القضاء صاحب الحق في الحكم بتكفير أي إنسان.. فيديو
قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، إنَّ الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقُّق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الناس أن يكفر أحدًا.


لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة
قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري مسئول عن صحة وسلامة وأمن غذاء المواطن المصري، وهو البروتين من أصل حيواني، والذى يمثل حوالي 50% من إجمالي يتناوله الفرد العادي على مدار اليوم، وبالتالي تنبع من هنا أهمية وجود الأطباء البيطريين فى الأماكن التي تخصهم، ومنها التفتيش على المطاعم التي تبيع بها البروتين والوقاية.


حرية لانجيرية | تعليق مثير من إعلامي بسبب إطلالات هؤلاء الفنانين
سخر الإعلامي محمد موسى، من ظهور عدد من الفنانين بملابس غير مألوفة من بينهم ويجز ومحمد رمضان وأحمد سعد ، معربا عن تعجبه من هذه الإطلالات.


حسام موافى يكشف عن أول أعراض الإصابة بالسكر .. فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أول أعراض الإصابة بالسكر، نتيجة الدور الذي تلعبه وظائف الكلى.


النيل للمجمعات الاستهلاكية تزف بشرى عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2023
قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن الشركة لديها رصيد استراتيجي وافٍ وآمن من اللحوم ويكفي لمدة 3 أشهر قادمة، وهناك رءوس ماشية حية قادمة من السودان في مخزن أبو سمبل ويتم ضخ اللحوم طازجة.

 

التوك شو اخبار التوك شو الاتحاد الأوروبي الحالة الجوية الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط السفيرة سها جندي السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الحالات الحرجة التقلبات الجوية الموضوعات الهامة دول الاتحاد الأوروبي مسلسل الكبير أوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

موضوعات متعلقة

الكاتب مينا عادل جيد مؤلف "جزيرة إلخ إلخ" يكشف تفاصيل الرواية

أرملة أمل دنقل: كان يفضل الشعر على أي وظيفة

السعودية تحتفل بختام مسابقة "اقرأ" لاختيار قارئ العام.. تفاصيل

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع غدا لتقييم جلسات الأسبوعين الماضيين

سفير بغداد السابق بالقاهرة: الأمريكان دمروا حضارة العراق ثم اعتذروا عن الغزو

سفير بغداد السابق في القاهرة: أمريكا أصرت على غزو العراق بدعم بريطانيا

محمد فايز فرحات: هناك تقييم إيجابي داخل اللجان المختلفة لجلسات الحوار الوطني

ترشيحاتنا

تعليم المنيا: بدء أعمال التصحيح وتقدير درجات الشهادة الإعدادية

فشل في  تحميل الصور..عطل عالمي يضرب الفيس بوك

اليوم السبت .. 16 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا

هل يودع أردوغان كرسي الرئاسة؟.. 7 شواهد تؤكد صعوبة المنافسة بجولة الإعادة

زراعة الوادى الجديد: توريد 343 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

الاتحاد الدولي للخماسي يعين آية مدني رئيسا للجنة عودة اللاعبين الروس والبيلاروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ