هشام إسماعيل: قرار الجزء الثامن من الكبير أوى لم يحسم بعد

كشف الفنان هشام إسماعيل، تأثير دور “فزاع بمسلسل الكبير أوي” على مستقبله الفني،قائلا:"كان له نجاح كبير في حياته السينمائية وتعلق الأطفال به".

وقال هشام إسماعيل خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبرقناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن توقف مسلسل الكبير أوي بعد الموسم السادس، كان بمثابة «نعمة» في مستقبله الدرامي، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية، والخروج من دور فزاع، مشيرًا إلى أنه المحتمل أن يقوم إنتاج مسلسل كرتوني يمثل شخصية «فزاع» وموجه للأطفال.

الكبير أوى



وتابع: لم يحسم القرار حول عمل الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي للمشاركة في موسم رمضان الدرامي 2024، موضحًا أن الأمر يتوقف على قوة السيناريو الذي سيتم كتابته من أجل المشاركة في الماراثون الدرامي.