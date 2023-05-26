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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافى يكشف عن أول أعراض الإصابة بالسكر .. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،عن أول أعراض الإصابة بالسكر، نتيجة الدور الذي تلعبه وظائف الكلى.


وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن من أول أعراض الإصابة بالسكر، هي زيادة نسب السكر في الدم، والناتج عن دور مصفاة الكلى التي تقوم بإخراج نسب السكر في الدم والتي تتحول إلى البول.

دور الكلى
وتابع: الكلى بها «مصفى» تقوم على تصفية الدم من الشوائب، موضحًا أن كل جانب من الكلى يحتوي على مليون مصفاة.

 

وأكد موافي، أن قياس السكر في الدم مهم للغاية، ويجب إجرائه مرة كل ست أشهر لمعرفة نسب السكر في الدم، بجانب إجراء وظائف الكلى للتأكد من سلامتها.

الدكتور حسام موافي تصفية الدم حسام موافي صدى البلد قياس السكر

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