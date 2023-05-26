حسام موافي لطلاب الثانوية العامة: لو عاوز تدخل الطب اسجن نفسك سنة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن دراسة كلية الطب البشري صعبة للغاية، ويجب على كل طالب قبل كتابة رغباته عند التنسيق، أن يختار الكلية التي تتناسب مع قدراته العقلية والعلمية.



وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرزق لا علاقة له بالهواية أو الدراسة، ويجب على كل طالب أن يدرك أن كلية الطب ليس وسيلة لجمع الأموال.

الرزق مقدر في السماء



وتابع حسام موافي: الله خلق الإنسان وقدر له الرزق في السماء حيث قال تعالى « وفي السماء رزقكم وما توعدون»، موضحًا أن كلية الطب البشري تكون مبنية على اختيار ورغبة وليس مجموعة.

وأوضح موافي، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة عدم ربط مصدر الدخل بالكلية التي سوف يلتحقون بها، وسيكون من الصعب عليهم تحقيق أي أموال من المهنة، والرزق مرزق من الله، مشيرًا إلى أن هناك طلاب كان ترتيبه الأخير بين زملائه في كلية الطب، الآن هو من أكبر الأشخاص في شركة طبية عالمية، ونحن لا نساوي شيء ماديا أمامه، مضيفًا «الرزق بيد الله».



ووجه موافي لطلاب الثانوية، لتحصيل أعلى الدرجات والالتحاق بكلية الطب البشري التي يحلمون بها، وجاءت هذه النصائح كالتالي:

«مفيش حاجة اسمها اشوف ماتش كورة أو اجازة خميس وجمعة ومفيش حاجة اسمها صحاب، اعتبر نفسك مسجون لمدة عام وواخد حكم سجن مع الأشغال الشاقة لمدة عام لأن كتير جدا عايزين يدخلوا كلية الطب ولازم نميز بينهم بالمجموع في الثانوية العامة وديه نصيحتي للطالب اللي عايز يدخل كلية الطب».