مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام».. 97.5% نسبة التنفيذ واستثمارات بـ25 مليار جنيه.. مخطط لتحويل سانت كاترين إلى مدينة خضراء

في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير مدينة سانت كاترين وتحويلها إلى وجهة عالمية للسياحة الروحانية والجبلية والتراثية، تابع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مستجدات تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» بمدينة سانت كاترين.

مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام»

وقد عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالمشروع، لمراجعة معدلات الإنجاز ومتابعة سير العمل بمختلف مكونات المشروع القومي.

استثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه

واستعرض اللواء المهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدًا أن نسب التنفيذ في العديد من مكوناته بلغت نحو 97.5%، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه.

وناقش الاجتماع الأسس التخطيطية والتصميمية التي يقوم عليها المشروع، والتي ترتكز على الحفاظ على الطبيعة البكر والخصوصية الروحانية التي تتميز بها سانت كاترين، مع صون طابعها البيئي والبصري الفريد، وتنفيذ أعمال التطوير بصورة تتوافق مع مكانتها التاريخية والدينية باعتبارها إحدى أهم المدن ذات القيمة الروحية والحضارية في العالم.

تحويل سانت كاترين إلى مدينة خضراء مستدامة

كما استعرض الحضور رؤية تحويل سانت كاترين إلى مدينة خضراء مستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة والحفاظ على البيئة والهوية التراثية للمدينة.

وتطرق الاجتماع إلى المقومات المتنوعة التي تنفرد بها سانت كاترين، والتي تشمل المقومات الدينية والتاريخية، والموارد الطبيعية والبيئية النادرة، فضلًا عن إمكانات السياحة العلاجية القائمة على الأعشاب والنباتات الطبية، إلى جانب التراث الثقافي البدوي الأصيل الذي يمثل أحد أبرز مكونات الهوية الحضارية للمنطقة.

إحداث نقلة نوعية في مدينة سانت كاترين

ويستهدف مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» إحداث نقلة نوعية في مدينة سانت كاترين ومحيطها، لتصبح مقصدًا عالميًا للسياحة الروحانية والجبلية والتراثية، عبر تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، مع الحفاظ على روح المكان وفرادته.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، ويعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة البيئة، إلى جانب رئيس مدينة سانت كاترين، والمكتب الاستشاري للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المعنيين بمتابعة مراحل التنفيذ.