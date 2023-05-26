المفتي: القضاء صاحب الحق في الحكم بتكفير أي إنسان.. فيديو

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، إنَّ الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقُّق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الناس أن يكفر أحدًا.



وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق أنَّ الفتوى الرشيدة تعدُّ أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة.

الحفاظ على المقاصد



وأكد أن الرسالات السماوية جميعًا عُنِيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص قد أَوْلت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ فكان عنوانها الحقيقي هو بناء الإنسان؛ وعليه.

وشدد مفتي الديار المصرية، على أن الحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذي يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.