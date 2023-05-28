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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسهيلا على الفلاحين.. الزراعة: توسيع نقاط تجميع واستلام القمح لحوالي 4500 نقطة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض قيادات الوزارة.


وأكد القصير خلال الاجتماع أهمية متابعة وحث المزارعين على التوريد وأشار إلى أنه تم زيادة سعر الإردب إلى 1500 جنيه دعما من القيادة السياسية للمزارعين، وقال إن هناك متابعة يومية من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوريد القمح.


وأضاف أن الدولة حاليا تشترى القمح من الفلاحين بالسعر العادل وبأعلى من السعر العالمي، مضيفا أنه  تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل التوريد من خلال توسيع نقاط التجميع والاستلام لحوالى 4500 نقطة لحث المزارعين على توريد القمح وكذلك سداد القيمة فورا وبحد أقصى 48 ساعة، مؤكدا أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة للقمح يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم.


ووجه "القصير" مديري مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أي عقبات تواجههم فورا من أجل تسهيل توريد القمح، وقال يجب المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق أيضا مع المسؤولين في التنمية المحلية والتموين.


وأكد "القصير"  أن الدولة حينما تستلم القمح من الفلاحين بالأسعار العادلة تقوم بإعادته مرة أخرى إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.


أكد وزير الزراعة خلال الاجتماع وطنية الفلاح ومساندته لبلده خلال هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم أجمع بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.


وبحث الاجتماع أيضا منظومة توزيع الأسمدة وسرعة الانتهاء من استخراج وتسليم الكارت الذكي بالتعاون مع البنك الزراعي، كما ناقش الاجتماع بحث آليات عودة الدورة الزراعية اعتبارا من الموسم القادم في المحاصيل الاستراتيجية الأربعة القمح والأرز والذرة والقطن خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وشراء المحاصيل من المزارعين بأسعار مجزية.

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