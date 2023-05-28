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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير المالية يستجيب لمقترح نائبة بشأن رسوم مغادرة الأجانب وتخفيض ضرائب الأنشطة السياحية

وزير المالية د. محمد
وزير المالية د. محمد معيط

استجاب وزير المالية محمد معيط لمقترحات النائبة نورا علي بشأن بند (5) في المادة الثانية لمشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتضمنت المقترحات التي طالبت بها النائبة نورا علي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ضرورة إضافة القاهرة والجيزة للاستثناء الخاص باعفاء الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط ل(البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) من رسوم ال100 جنيه عند المغادرة لتكون 50 جنيهًا.

كما وافق وزير المالية على مقترح النائبة نورا علي بشأن تخفيض نسبة الضريية المستحقة على البنود (١٣، ١٥، ١٦) بالمادة السادسة المتعلقة بممارسة الأنشطة السياحية (السفاري والغوص) لتكون ١٠٪؜ بدلًا من ٢٠٪؜ لصلتها المباشرة بالسياحة.

ووجهت النائبة نورا علي الشكر لوزير المالية لحرصه على تهيئة المناخ الملائم للسياح وعدم فرض رسوم كبيرة من شأنها تعوق عملية الجذب السياحي لمصر.

وزير المالية النائبة نورا علي مشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الجلسة العامة لمجلس النواب السياحة

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