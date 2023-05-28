أخبار الفن.. حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد.. مجدي يعقوب يقبل يد إليسا.. زحام على هيفاء وهبي

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد، مجدي يعقوب يقبل يد إليسا، زحام على هيفاء وهبي، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

يعود الفنان محمد فؤاد إلى السينما من خلال فيلم بعنوان “قلب فى نيويورك” وذلك بعد غياب عن السينما لمدة 18 عامًا.

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي، حفلها الغنائي ليلة أمس السبت 27 مايو، في القاهرة، بحضور جماهيري كبير، ممن تفاعلوا معها.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من كواليس حفل الفنانة هيفاء وهبي الأخير الذي أحيته ليلة أمس السبت 27 مايو، في القاهرة.

شاركت الفنانة إليسا، فيديو جديدًا من إحدى حفلاتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بروفاتها الأخيرة ليلة أمس، السبت 27 مايو، في مدينة جدة السعودية، وذلك استعدادًا لحفلها مساء اليوم، الأحد 28 مايو.

شارك الفنان أحمد سعد، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة عبلة كامل، مؤخرًا بعدما ناشدت الفنانة منة شلبي القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان القديرة، ما جعل عدد كثير يتفاعلون مع المنشور.

شارك الفنان أحمد سعد، تعليقاً أثار جدلاً بعد إطلالته في آخر حفل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ظهرت النجمة اللبنانية إليسا، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، من حفلها الغنائي التي أحيته ليلة أمس السبت 27 مايو، في مصر لصالح مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لعلاج مرضى القلب.

نفى المايسترو منصور هندي -رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية- ما تردد مؤخرًا، حول انعقاد اجتماع طارئ في النقابة اليوم الأحد برئاسة الفنان مصطفى كامل، لمناقشة الإطلالات الجريئة للمطربين.

خرجت الفنانة غدير الفهد، عن صمتها لتكشف تفاصيل جديدة عن حادثة طعنها فى رقبتها من أيام قليلة والتى أثارت حالة من الجدل الواسع عند إعلان تعرضها لهذا الحادث بعد مطاردة سيدتين وصديقهما لها فى فنلندا.

عبرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "جت سليمة" فى رمضان الماضى من بطولة النجمة دنيا سمير غانم.