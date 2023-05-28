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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد.. مجدي يعقوب يقبل يد إليسا.. زحام على هيفاء وهبي

أخبار الفن
أخبار الفن

 نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد،  مجدي يعقوب يقبل يد إليسا، زحام على هيفاء وهبي، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بعد غياب 18 عامًا.. محمد فؤاد يعود للسينما بفيلم «قلب في نيويورك»

يعود الفنان محمد فؤاد إلى السينما من خلال فيلم بعنوان “قلب فى نيويورك” وذلك بعد غياب عن السينما لمدة 18 عامًا.

 

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي، حفلها الغنائي ليلة أمس السبت 27 مايو، في القاهرة، بحضور جماهيري كبير، ممن تفاعلوا معها.

 

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من كواليس حفل الفنانة هيفاء وهبي الأخير الذي أحيته ليلة أمس السبت 27 مايو، في القاهرة.

 

مجدي يعقوب يقبّل يد إليسا في إحدى حفلاتها .. شاهد

شاركت الفنانة إليسا، فيديو جديدًا من إحدى حفلاتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بروفاتها الأخيرة ليلة أمس، السبت 27 مايو، في مدينة جدة السعودية، وذلك استعدادًا لحفلها مساء اليوم، الأحد 28 مايو.

 

متجاهلاً الجدل حول إطلالته.. أحمد سعد رفقة هيفاء وهبي بأحدث ظهور

شارك الفنان أحمد سعد، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

بعد المطالبة بتكريمها|عبلة كامل بدأت مسيرتها مع يوسف شاهين ورصيدها 36 فيلما سينمائيا

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة عبلة كامل، مؤخرًا بعدما ناشدت الفنانة منة شلبي القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان القديرة، ما جعل عدد كثير يتفاعلون مع المنشور.

 

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يرد على منتقديه بهذا المنشور

شارك الفنان أحمد سعد، تعليقاً أثار جدلاً بعد إطلالته في آخر حفل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

ظهرت النجمة اللبنانية إليسا، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، من حفلها الغنائي التي أحيته ليلة أمس السبت 27 مايو، في مصر لصالح مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لعلاج مرضى القلب.

 

حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد بعد الملابس الشفافة

نفى المايسترو منصور هندي -رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية- ما تردد مؤخرًا، حول انعقاد اجتماع طارئ في النقابة اليوم الأحد برئاسة الفنان مصطفى كامل، لمناقشة الإطلالات الجريئة للمطربين.

 

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة تكشف ملابسات الحادث وخلافها مع فتاتين

خرجت الفنانة غدير الفهد، عن صمتها لتكشف تفاصيل جديدة عن حادثة طعنها فى رقبتها من أيام قليلة والتى أثارت حالة من الجدل الواسع عند إعلان تعرضها لهذا الحادث بعد مطاردة سيدتين وصديقهما لها فى فنلندا.

 

رحاب الجمل: مسلسل جت سليمة تجربة مختلفة.. ودنيا سمير غانم فنانة موهوبة

عبرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "جت سليمة" فى رمضان الماضى من بطولة النجمة دنيا سمير غانم.

 

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