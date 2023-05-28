صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من كواليس حفل الفنانة هيفاء وهبي، الأخير الذي أحيته ليلة أمس السبت 27 مايو، في القاهرة.

وظهرت هيفاء وهبي، في مقاطع الفيديو، من كواليس الحفل، وقبل صعودها إلى المسرح، حيث أحيطت بالمعجبين الذين تعالت صرخاتهم وهتافاتهم لـ «هيفاء» التي كانت محاطة بالحرس الشخصي «بودي جارد».

حفل هيفاء وهبي في مصر

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي، حفلها الغنائي ليلة أمس السبت 27 مايو، في القاهرة، بحضور جماهيري كبير، ممن تفاعلوا معها.

وقدمت هيفاء وهبي، خلال الحفلات عدد من أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعلت معها بالرقص والاستعراض، من بينها: (يا حياة قلبي، بوس الواوا، يا ابن الحلال)، وغيرها.

أعمال هيفاء وهبي

من جهة أخرى، يعرض حاليا للفنانة هيفاء وهبي، فيلم رمسيس باريس، منذ بداية عرض أفلام عيد الفطر المبارك.

رمسيس باريس

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة في الفيلم “رمسيس باريس”، وخرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته التي تدور حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون لموقف يجعلهم يطيرون إلى باريس، ومن هنا تبدأ رحلة هؤلاء الأصدقاء.

وشهدت الأسابيع الماضية تكثيف الشركة المنتجة للفيلم من عمليات الدعائية الخاضعة بالفيلم، وكان آخرها طرح الأغنية الدعائية التى يغنيها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري، وسبقها طرح البرومو والأفيش الرسمى.