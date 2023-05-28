بعد المطالبة بتكريمها|عبلة كامل بدأت مسيرتها مع يوسف شاهين ورصيدها 36 فيلما سينمائيا

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة عبلة كامل، مؤخرًا بعدما ناشدت الفنانة منة شلبي القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان القديرة، ما جعل عدد كثير يتفاعلون مع المنشور.

وقالت منة شلبي : سؤال .. السادة القائمين علي مهرجان القاهرة العريق ‏ألم يأت الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل ‏وحتي لو مش عاوزة تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة ‏مفيش منها اتنين أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر ‏ربنا يطول ف عمرها".

عبلة كامل وسبب عدم التكريم

كشف أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لمهرجان القاهرة سبب عدم تكريم الفنانة عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورته المقبلة، تقديرًا لمسيرتها المتميزة الطويلة في الفن.

وقال أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لمهرجان القاهرة إن النجمة عبلة كامل هي من ترفض الظهور وتم عرض التكريم عليها في مهرجان الدراما ولكنها رفضت ايضا ونحن نحترم ذلك".

رصيد عبلة كامل السينمائي

بدأت عبلة كامل، مشوارها السينمائي مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، من خلال فيلم الوداع يا بونابرت، الذي تم إنتاجه عام 1985، وحينها تألقت بدور زوجة بكر، واستكملت مسيرتها، حتى بلغ رصيدها في السينما نحو 36 فيلم سينمائي.

تنوعت مشاركات عبلة كامل في السينما، من حيث التعاون أو الأدوار التي أدتها، فتعاونت مع علامات بارزة في السينما، بداية من المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، المخرج الكبير الراحل رأفت الميهي، يسري نصر الله، والنجم أحمد زكي، الساحر محمود عبد العزيز.

عبلة كامل ومسيرتها

ولدت عبلة كامل في مدينة نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة عام 1960، وكأي فتاة تعيش في الأقاليم التزمت بتعليمها ودراستها، فقد التحقت بكلية الآداب وفور تخرجها عام 1984 التحقت بمسرح الطليعة، حيث شاركت في أول عمل لها وهو مسرحية "نوبة صحيان".

شاهدها الفنان محمد صبحي حتى وقف على موهبتها وقدراتها الفنية ليرشحها معه في مسرحية "وجهة نظر"، والتي أثبتت من خلالها تفوقا وتألقا كبيرين، فقد جسدت دور الفتاة "الكفيفة"، وبرعت فيه بما تحمله من تركيز في نظرة عيونها.

وحققت عبلة كامل شهرة كبيرة بالمشاركة في تلك المسرحية، ونالت قبولا كبيرا بين الجمهور والنقاد والمخرجين أيضا، وبالتالي تم ترشيحها في العديد من الأدوار التي جسدت فيها مختلف الشخصيات، منها دور الزوجة الشعبية في "لن أعيش في جلباب أبي" والفتاة الأرستقراطية في مسلسلي "أين قلبي" و"هوانم جاردن سيتي".

نجاح الفنانة القديرة عبلة كامل لم يقتصر على زمن محدد، فهي نجمة لكل العصور، حتى عصر السوشيال ميديا، الذي بات متأثرًا ومعجبًا بأدوارها الرائعة في الماضي، حيث تنتشر صور بالشخصيات القديمة التي قدمتها وبالتحديد شخصية "فاطمة كشري" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، لاسيما صورها الحزينة التي أصبحت أيقونة النكد على وسائل التواصل الاجتماعي.

عبلة كامل وشائعة وفاتها

في سبتمبر عام ٢٠١٥ ترددت شائعات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وفاة النجمة عبلة كامل إثر حادث سيارة أثناء رحلة قصيرة مع أصدقاء لها، واشتعل "الفيسبوك" تدوين التعازي والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وغيرهم لم يصدقوا الخبر، وخيمت الشكوك عليهم، ليتأكد بعد ذلك كذب الخبر .

عبلة كامل وشائعة السرطان

انتشرت شائعات من جانب إحدى الصحف والتي أدعت أن الفنانة عبلة كامل قد أصيبت بالسرطان وفي مراحله الأخيرة.

وخرج الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، و نفى ما تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة الكبيرة بمرض السرطان.

وكتب كمال، عبر حسابه على "فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

وفي عيد ميلادها حرص النجم محمد سعد الذي يعد أكثر الفنانين تفاهما معها على توجيه رسالة لها عبر موقع صدى البلد، كما حرصت النجمة اللبنانية نور على إرسال رسالة للنجمة الكبيرة في عيد ميلادها.