عاجل
بسبب الميراث.. شاب يشعل النيران في أبواب منازل أشقائه بأوسيم موجز السوشيال: أول تعليق من أحمد سعد على إطلالته المثيرة للجدل.. وجوكر الأهلي مهدد بالغياب عن نهائي إفريقيا قبل أحمد إبراهيم.. نجوم أصيبوا بمرض الشلل.. أبرزهم يوسف فوزى.. ومعاناة جورج سيدهم بسبب صدمة نفسية أخبار التعليم| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة.. البحوث الفلكية تنشر نتائج رصد أقوى وألمع وميض لأشعة جاما في تاريخ البشرية النشرة الدينية.. الأوقاف تطلق مبادرة اعرف قدر نبيك.. أحمد عمر هاشم: سترون ثمرة الصلاة على النبي بمصر قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد بعد الملابس الشفافة

أحمد سعد - مصطفى
أحمد سعد - مصطفى كامل

نفى المايسترو منصور هندي -رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية- ما تردد مؤخرًا، حول انعقاد اجتماع طارئ في النقابة اليوم الأحد برئاسة الفنان مصطفى كامل، لمناقشة الإطلالات الجريئة للمطربين. 

وقال منصور هندي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، ردًا على ما تم نشره: «الكلام غير صحيح ونحن لا نقحم أنفسنا في مثل هذه الأمور». 

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور أحمد أبو المجد -السكرتير العام لنقابة المهن الموسيقيين- إنه لم يعلم أي شيء عن هذا الاجتماع، لكنه في طريقه إلى النقابة لمتابعة عملة بشكل طبيعي. 

وكانت أنباء ترددت حول انعقاد اجتماع طارئ في نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، لمناقشة الإطلالات الجريئة للمطربين، لاسيما ظهور أحمد سعد، بحفله الأخير في السعودية. 

 

مصطفى كامل وكيلًا الاتحاد العام للنقابات الفنية

من جهة أخرى، تولى الفنان مصطفى كامل، منصب وكيل الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)، وذلك بعد البيان الذي أصدره الاتحاد العام، اليوم الجمعة، ليعلن فيه عن القرار.

وقال المخرج عمر عبد العزيز، في البيان: «إلى مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ووكيل الاتحاد العام للنقابات تحية طيبة وبعد.. برجاء التفضل بالإحاطة أنه قد تم تكليفكم من جانب مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات الفنية بمنصب وكيل الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)».

وتابع البيان: «نتمنى لكم بمزيد من التقدم والتوفيق والرقي.. وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام».

 

مصطفى كامل والانتخابات

من جهة أخرى، قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خوض انتخابات النقابة المقبلة، وأصدر قبل قليل بيانا هاما يخص الانتخابات المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس المقبلين. 

 

اجتماع مصطفى كامل مع الجمعية العمومية

في أبريل الماضي، عقد مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية اجتماع الجمعية العمومية المصغرة لجميع مجالس الفروع بالأقاليم فقط.

وتم عرض كافة المصروفات والإيرادات، وتضمن الاجتماع  موقف النقابة المالى  وخطة  النقيب  المستقبلية للنقابة والموسيقيين .

وتضمنت المنصة حضور  الفنان مصطفى كامل النقيب العام  وأعضاء مجلس إدارة النقابة الأم.  

وتم عرض  كل فعاليات الاجتماع  عبر شاشات عرض  وأكد طارق مرتضى، المستشار الاعلامى لنقابة الموسيقيين على الميعاد. 

 

إيرادات نقابة المهن الموسيقية

وفي أول أبريل 2023، كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- عن مستندات مالية وإدارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر للنقابة. 

وعرض مصطفى كامل، مستندا حسابيا يكشف فيه أن فائض إيرادات نقابة المهن الموسيقية، منذ فترة توليه النقابة، وصل إلى 29 مليون و777 ألف جنيه. 

 

حسابات نقابة المهن الموسيقية لدى البنوك

كما كشف مصطفى كامل، تفاصيل الحسابات البنكية الخاصة بالنقابة لدى البنوك، حتى أول أبريل 2023. 

وأوضح مصطفى كامل، أن رصيد حسابات نقابة المهن الموسيقية، في فترة توليه وصل إلى 103 ملايين و600 ألف جنيه. 

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية أحمد سعد منصور هندي أحمد أبو المجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

تقلبات جوية حادة| الأرصاد تفجر مفاجأة وتوجه تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

موضوعات متعلقة

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

بعد المطالبة بتكريمها|عبلة كامل بدأت مسيرتها مع يوسف شاهين ورصيدها 36 فيلما سينمائيا

في ذكراه.. سر عزوف جورج سيدهم عن الزواج لسنوات

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

نفاد تذاكر حفل أصالة نصري في أبها بالسعودية

أفراح الوسط الفني| يوسف ماجد الكدواني يرقص مع والدته بحفل زفافه.. وليلة أسطورية لـ ابنة حميد الشاعري

ترشيحاتنا

يستحق الفلوس .. ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك

مستشفى النجوم| تحسن حالة أحمد إبراهيم.. عنبة يتعرض لوعكة صحية.. وأشرف مصيلحي مصاب بالتهابات

تراجع مجددا .. سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2023 في مصر

هشام آمنة: الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير شمال سيناء

أردوغان يزور قبر والديه بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة التركية

27 مكتب سياحي في مصر بخدمتك مجانا .. هيساعدك تعرف بلدك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرامات تصل إلى 5000 جنيه.. أخطاء شائعة في الشواء انتبه إليها

أقوى طرق علاج الجيوب الأنفية الطارئة والمزمنة.. اكتشفها

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

فيديو

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ