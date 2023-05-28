مجدي يعقوب يقبّل يد إليسا في إحدى حفلاتها .. شاهد

شاركت الفنانة إليسا، فيديو جديدًا من إحدى حفلاتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكان الدكتور مجدي يعقوب ضمن الحضور، ورحَّب بها وقبّل يديها، وأثار الفيديو تفاعلاً كبيرًا عبر السوشيال ميديا.

ألبوم إليسا

تطرح إليسا ألبومًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، بعد ما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية “من أول دقيقة” التي تعاونت فيها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن.