أحمد موسى: دعم واسع لقطر والقمة العربية الإسلامية قد تمتد لـ4 ساعات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك دعماً كبيراً لقطر عقب العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيراً إلى أن القمة العربية الإسلامية قد تستمر ما بين ثلاث إلى أربع ساعات على الأكثر.

وقال موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مؤتمرًا صحفيًا جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي حمل رسائل تهديد واضحة قبل انعقاد القمة.

وأوضح أن الولايات المتحدة بدأت في التحرك لدعم إسرائيل منذ الإعلان عن القمة، من دون توجيه أي إدانة لها، مضيفاً أن نتنياهو وصف نفسه بمحارب الإرهاب، بينما هو في الحقيقة “أكبر إرهابي في التاريخ”.