برلماني: رسائل كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد الثوابت التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ،أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة،قوية و بعثت برسائل هامة وحاسمة ، بالتأكيد علي أن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر جريمة ممنهجة تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والإسلامي، وثانيها أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء بممارساتها الاستفزازية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي التحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار " الكحيلي " في تصريحات صحفية له ، أن الرئيس السيسي وجه رسالة هامة موجهة للشعب الإسرائيلي والتي أكد خلالها أن استمرار السياسات العدوانية يقوض فرص السلام ويهدد حتى الاتفاقيات القائمة، وهو ما يعني أن إسرائيل تضع نفسها أمام مخاطر حقيقية على المدى البعيد.

وأضاف " عضو مجلس الشيوخ " أن كلمة الرئيس السيسي أكدت علي الثوابت المصرية بالرفض القاطه للتهجير للقسري للفلسطنين ،مشيرا إلي أن الرئيس كان حاسما في رفضه الكامل لسياسات إسرائيل القائمة على العقاب الجماعي والتجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن استمرار هذه السياسات لن يجلب الأمن لأي طرف، بل سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار "الكحيلي " إن الرئيس السيسي ،طالب في كلمته المجتمع الدولي بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واحترام قواعد القانون الدولي، ورفض استهداف المدنيين أو المساس بسيادة الدول، مشددا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين.

وأوضح "الكحيلي" بأهمية تأكيد الرئيس على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط وحلها بشكل جذري وعادل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية خطوة مهمة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطق.