قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: خطاب السيسي أحدث قلقا في إسرائيل ونتنياهو الإرهابي الأكبر
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%
الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة
أحمد موسى: دعم واسع لقطر والقمة العربية الإسلامية قد تمتد لـ4 ساعات
أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يؤدون اليمين القانونية
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر في قلب المشهد| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى واشنطن وتل أبيب.. اللواء سمير فرج يوضح

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
أحمد العيسوي

شهدت قمة الدوحة تفاعلات بارزة على الصعيد العربي والإقليمي، حيث تركزت النقاشات حول آليات الدفاع المشترك وتعزيز الردع الخليجي، إضافة إلى الموقف العربي الموحد تجاه التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. 

وفي هذا السياق، قدّم اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، قراءة شاملة لنتائج القمة وما حملته من رسائل قوية إلى الأطراف الدولية والإقليمية.

تفعيل الدفاع المشترك والردع الخليجي

ويرى فرج - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن ما يميز هذه القمة عن سابقاتها هو التأكيد الواضح على ضرورة تفعيل آليات الدفاع المشترك بين الدول العربية، إلى جانب تطوير قدرات الردع الخليجية. 

وأوضح أن هذه الخطوة تعد تحولًا لافتًا في الخطاب العربي، مشيرًا إلى أن مجرد طرح هذه الملفات للنقاش العلني هو تقدم مهم بحد ذاته.

إدانة إسرائيل ورسائل إلى الأمم المتحدة

القمة، بحسب فرج، لم تقتصر على النقاشات الأمنية فحسب، بل تضمنّت أيضًا إدانة صريحة لممارسات إسرائيل، مع توجيه رسائل مباشرة إلى الأمم المتحدة.

وأكد أن هذه الرسائل كانت أكثر وضوحًا وجدية مقارنة بالقمم السابقة، مما يعكس رغبة عربية حقيقية في التأثير على الموقف الدولي.

كلمة الرئيس السيسي ورسالتها للشعب الإسرائيلي

أبرز ما جاء في القمة وفقًا لرأي “فرج”، كان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اعتبرها رسالة بالغة الأهمية للشعب الإسرائيلي. 

فقد أكد السيسي أن سياسات حكومة نتنياهو تهدد اتفاقيات السلام السابقة وأي اتفاقيات مستقبلية. ووصف فرج هذه الرسالة بأنها بمثابة تحذير مباشر لإسرائيل، يحمل دلالات استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

الموقف المصري.. وضوح وحزم

وأشاد فرج بالموقف المصري في القمة، مؤكدًا أنه كان واضحًا وحاسمًا، حيث أعلن الرئيس رفض القاهرة المطلق للممارسات الإسرائيلية الحالية. 

كما شدد على أن استمرار التشاور العربي يعزز من قوة هذا الموقف الموحد، ويبعث برسالة رادعة إلى تل أبيب.

تأثير الرسائل على واشنطن وتل أبيب

وأضاف فرج أن الرسالة المصرية والعربية مرشحة للوصول أولًا إلى الولايات المتحدة، التي قد تضطر للضغط على إسرائيل للتهدئة. واستدل على ذلك بتغير نبرة الخطاب الإسرائيلي، حيث بدأت تل أبيب تتحدث عن إطالة أمد العمليات في غزة وعدم القدرة على تنفيذ مخططات التهجير بشكل كامل، وهو ما يراه نتيجة مباشرة لنصائح وضغوط أمريكية.

آفاق التهدئة المقبلة

واختتم فرج تحليله بالتأكيد على أن الأجواء باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. واعتبر أن الموقف العربي الموحد، مدعومًا بالرسائل المصرية الحاسمة، قد يسرّع من وتيرة الحلول السياسية في الفترة القادمة.

وتكشف القمة الأخيرة عن ملامح مرحلة جديدة في التنسيق العربي، عنوانها الوضوح والجرأة في مواجهة التحديات الإقليمية. وبينما تظل الأنظار متجهة نحو واشنطن وتل أبيب، فإن الرسائل التي خرجت من القمة وخاصة من القاهرة تؤكد أن العرب ماضون في الدفاع عن مصالحهم الاستراتيجية، وأن الموقف المصري يظل حجر الزاوية في معادلة التوازن بالمنطقة.

الدول العربية القمة الأمم المتحدة الرئيس السيسي نتنياهو قمة الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الكويت

صدمة للوافدين.. الكويت تحصر التراخيص الحرة بأيدي مواطنيها فقط

ترشيحاتنا

مني زكي

منى زكي ترد برسالة محبة على إشادة ريهام عبدالغفور بها

يارا

يضم 3 أغان مصرية.. يارا تطرح ألبومها الجديد تغير الفصول

بوسى

إطلالة أنيقة.. بوسي تخطف الأنظار في عيد ميلادها

بالصور

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

فقدان الوزن
فقدان الوزن
فقدان الوزن

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد