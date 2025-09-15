قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب مصر القومي: كلمة الرئيس بالدوحة وضعت خارطة طريق للتضامن العربي وحماية الحقوق الفلسطينية
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
برلمان

برلماني: مصر ستظل دائمًا صوت الحكمة والاتزان ودرعًا واقيًا للأمة

السيسي
السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية – الإسلامية المنعقدة في الدوحة اليوم، مؤكدًا أنها عكست بوضوح مكانة مصر ودورها القيادي في الدفاع عن قضايا الأمة، وجاءت في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة تحديات متصاعدة وتهديدات مباشرة للاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح "حليم" في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل جوهرية للعالم أجمع، من أبرزها، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى للعرب والمسلمين، وأن أي محاولات لتصفيتها أو الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني لن تنجح، بجانب الرفض القاطع لاستهداف المدنيين والدعوة إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، باعتبار أن استمرار نزيف الدم يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي لم يكتفِ بعرض الموقف المصري الثابت، بل طرح رؤية استراتيجية لمستقبل التعاون العربي – الإسلامي، داعيًا إلى تعزيز التضامن والتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية.


وثمن حليم، دعوة الرئيس لإنشاء آلية عربية – إسلامية دائمة للتنسيق والتعاون ، تكون بمثابة منصة عمل مشتركة لمتابعة الأزمات، وتوحيد المواقف، وبحث سبل مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن ذلك يضمن تحركًا منظمًا وفاعلًا يعكس وحدة الصف العربي والإسلامي أمام المجتمع الدولي.

وأكد "حليم" أن كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تعد خريطة طريق عملية، ورسالة قوة للعالم بأن العرب والمسلمين قادرون على الدفاع عن مصالحهم وصون حقوق شعوبهم متى توفرت الإرادة السياسية والوحدة، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا صوت الحكمة والاتزان، ودرعًا واقيًا للأمة العربية والإسلامية.

وتابع :" أن القيادة السياسية كان لها بعد نظر ورؤية سابقة فيما يحدث في المنطقة وكانت دائما تحذر منه بصوت الحكمة،  بالإضافة إلى التحذير من التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمات، ليس فقط على فلسطين وإنما على مستقبل المنطقة بأكملها"

واختتم النائب هاني حليم بيانه، إن المصريين يعتزون بقيادتهم السياسية التي لا تتوانى عن الدفاع عن القضايا العادلة، وتطرح دائمًا الحلول العملية التي تخدم الاستقرار وتؤسس لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

