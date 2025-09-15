برلماني: مشاركة الرئيس في قمة الدوحة رسالة قوية برفض العدوان الإسرائيلي

أشاد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص مصر على تعزيز التضامن العربي والإسلامي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إن مشاركة الرئيس السيسي تحمل رسائل واضحة برفض العدوان الذي استهدف قطر مؤخرًا، وتجديد الدعم المصري الكامل لاستقرار المنطقة والحفاظ على مقدرات الشعوب ووحدة أراضيها.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن مصر تؤكد في كل المحافل الدولية والإقليمية التزامها بثوابت سياستها الخارجية، والتي تقوم على الدعوة للحوار، ونبذ العنف، ومساندة الحقوق المشروعة للشعوب العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة.

وأشار النائب، إلى أن توقيت انعقاد القمة يكتسب أهمية استثنائية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، مؤكدًا أن الدور المصري بقيادة الرئيس السيسي سيظل ركيزة أساسية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحماية وحدة الصف العربي والإسلامي من أي محاولات للنيل منه.

واختتم النائب مجاهد نصار تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ترفض أي شكل من أشكال الاعتداء على الدول العربية، وأنها ستظل حائط الصد الأول دفاعًا عن قضايا الأمة ومصالحها العليا.