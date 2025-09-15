قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط للإسرائيليين: ما تقوم به حكومتكم من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم

الأمير تميم
الأمير تميم
فرناس حفظي

قال الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر ، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي على الدوحة،  الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف مسكنا تقيم به عائلات قادة حماس ووفدها المفاوض، و أضاف اذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معها.

وفي وقت سابق، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصول سيادته إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.


وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لسمو الأمير وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها. ومن جانبه، ثمّن سمو الأمير تميم بن حمد مشاركة السيد الرئيس في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.


وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي. كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
 

الأمير تميم تميم بن حمد أمير دولة قطر القمة العربية الإسلامية الدوحة العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

بروتوكول تعاون بشأن منحة "الدكتور علي المصيلحي" التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة حلوان: نفتح أبواب التحدي أمام شبابنا للمستقبل الرقمي بمصر

جامعة حلوان

جامعة حلوان تطلق برنامجًا رائدًا في هندسة الميكاترونيات والروبوتات

بالصور

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد