تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش

أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير السكان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي وهذا وهم خطير.

وأضاف أمير قطر خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إسرائيل تهدف إلى إفشال المفاوضات التي لا تمثل لها إلا وسيلة لاستمرار الحرب، وإسرائيل قررت اغتيال مفاوضين عاكفين على دراسة مقترح لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات وتدابير قوية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، منوها بأن الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف حيا سكنيا يضم بعثات دبلوماسية، وأن العدوان الإسرائيلي على الدوحة انتهاك خطير للسيادة القطرية والأعراف الدولية.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم، وأن الهجوم الإسرائيلي يمثل اعتداء على بلد وسيط تجري فيه المفاوضات، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة، فاستهداف المفاوضين في بلد وسيط سابقة هي الأولى من نوعها.



والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لأمير قطر وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

من جانبه، ثمّن الأمير تميم بن حمد مشاركة الرئيس في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.