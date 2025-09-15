الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الاتصال جرى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الهجوم الإسرائيلي الغادر، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المشتركة.

وعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورة استثنائية اليوم الإثنين في مدينة الدوحة، برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.