احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
توك شو

زعيم ورجل دولة.. تامر أمين: الرئيس السيسي حذر إسرائيل من العبث باتفاقيات السلام

هاني حسين

علق الإعلامي تامر امين، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  كثيرون هم الرؤساء والملوك ولكن قليلون هم الزعماء وقليلون هم رجال الدولة ".

وتابع تامر أمين :" في المواقف تظهر معادن الرجال وقوتهم "، مضيفا:" الرئيس السيسي زعيم ورجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ".

وأكمل تامر امين :" رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة ومباشرة وقوية "، مضيفا:" في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الامة العربية بأكملها تحدث رئيس مصر ووجه كلام مباشر لإسرائيل ".

وتابع تامر أمين :"  الرئيس السيسي حذر إسرائيل من العبث باتفاقيات السلام وجهد السلفاء لإقرار السلام "، مضيفا:" مصر لن تسمح بالمساس بسيادتها  وسيادة الدول العربية والإسلامية ". 
 

السيسي الرئيس السيسي مصر

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

