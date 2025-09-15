زعيم ورجل دولة.. تامر أمين: الرئيس السيسي حذر إسرائيل من العبث باتفاقيات السلام

علق الإعلامي تامر امين، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" كثيرون هم الرؤساء والملوك ولكن قليلون هم الزعماء وقليلون هم رجال الدولة ".

وتابع تامر أمين :" في المواقف تظهر معادن الرجال وقوتهم "، مضيفا:" الرئيس السيسي زعيم ورجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ".

وأكمل تامر امين :" رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة ومباشرة وقوية "، مضيفا:" في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الامة العربية بأكملها تحدث رئيس مصر ووجه كلام مباشر لإسرائيل ".

وتابع تامر أمين :" الرئيس السيسي حذر إسرائيل من العبث باتفاقيات السلام وجهد السلفاء لإقرار السلام "، مضيفا:" مصر لن تسمح بالمساس بسيادتها وسيادة الدول العربية والإسلامية ".

