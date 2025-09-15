مستقبل وطن: كلمة السيسي بالدوحة وضعت خارطة طريق لإنهاء الاحتلال

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالدوحة جسّدت موقفاً مصرياً ثابتاً يقوم على إدراك عميق لجذور الأزمة الفلسطينية، ورسالة واضحة بأن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التوسعية هي السبب الرئيسي وراء كل ما تشهده المنطقة من صراعات وعدم استقرار.

وأكد الحبال في بيان له اليوم، أن الرئيس لم يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها ملفاً إقليمياً فحسب، بل باعتبارها قضية هوية وعدالة وحقوق إنسان ينبغي أن ينحاز إليها العالم أجمع.

وأوضح الحبال أن الرئيس السيسي شدّد على أن ما تقوم به إسرائيل من عدوان ممنهج يقطع الطريق على أي عملية سلام حقيقية، ويعكس نهجاً يقوم على تكريس الاحتلال بدل إنهائه، لافتاً إلى أن استمرار هذه السياسات لن ينتج عنه سوى المزيد من التوتر والانفجار الذي يهدد المنطقة بأكملها. وأضاف أن التركيز على رفض التهجير جاء كإشارة بالغة الأهمية، فالقاهرة ومعها العواصم العربية ترفض بشكل قاطع محاولات فرض حلول قسرية عبر إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم، وهو ما يعد تجاوزاً لا يمكن السماح بتمريره تحت أي ظرف.

وشدّد الحبال على أن الرسالة المحورية في كلمة الرئيس هي أن الطريق إلى السلام العادل يبدأ من إنهاء الاحتلال والاعتراف الكامل بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو المبدأ الذي تتوافق حوله كافة الشرعيات الدولية. وأكد أن العالم أمام اختبار حقيقي: إمّا أن ينحاز للقانون الدولي وقرارات الشرعية، أو يترك المنطقة أسيرة لدوامة العنف التي تفرزها السياسات الإسرائيلية.

وأشار الحبال إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة بناء آلية عربية موحدة يعكس وعياً استراتيجياً بأهمية التنسيق بين الدول العربية، و ستمنح الموقف العربي وزناً مضاعفاً وتمنع محاولات تفكيكه أو عزله.

وأكد الحبال أن كلمة الرئيس السيسي، خريطة تحرك عملية تنطلق من ثوابت راسخة من رفض التهجير،و إنهاء الاحتلال، دعم حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، وتفعيل دور عربي موحد يضمن الدفاع عن الحقوق والمصالح الاستراتيجية للأمة.