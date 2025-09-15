بعد الهجوم الإسرائيلي.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج في الدوحة

أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن مساندة قطر بعد العدوان الإسرائيلي عليها يعكس حب صادق للدولة العربية الشقيقة..

وقال البديوي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "المجتمع الدولي ساند قطر بعد الهجوم الإسرائيلي عليها ".

وتابع :" مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطر واستهداف المدنيين والمجلس وصف الاعتداء انه انتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس مباشر بأمن الخليج".

وأكمل: "مجلس التعاون الخليجي أكد أن أمن دول المجلس لا يتجزأ وأن أي اعتداء على دلة عضو عو اعتداء على الجميع ".

ولفت: " تم التأكيد على توجيه قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة لتقييم الوضع الدفاعي وتفعيل آليات الردع والدفاع بين امن دول المجلس ".