تركمانستان: ندين العدوان الإسرائيلي ضد قطر ونعزي الضحايا

أكد نائب رئيس وزراء تركمانستان، سردار بردي محمدوف سردار بردي محمدوف، إدانة بلاده العدوان الإسرائيلي ضد قطر وتقديم العزاء في الضحايا، مشيرا إلى ان استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة أمر يرفضه المجتمع الدولي.

وأضاف نائب رئيس وزراء تركمانستان، سردار بردي محمدوف سردار بردي محمدوف، أمام القمة العربية الإسلامية بالدوحة: نعتقد أن كل عمل من شأنه تعزيز السلم والأمن الدوليين ويجب أن نقوم بتعزيزه من قبل المجتمع الدولي، مشيرا إلى ان استخدام القوة ضد سيادة الدول يقوض السلام بين الدول.

وتابع نائب رئيس وزراء تركمانستان، سردار بردي محمدوف سردار بردي محمدوف: لابد من تعزيز الثقة بين الدول، لابد من النهوض والوقاية من كل عمل عدواني على المبادئ الدولية.

وأكمل نائب رئيس وزراء تركمانستان، سردار بردي محمدوف سردار بردي محمدوف، أن وحدة الأمة الإسلامية اليوم أمر ضروري وندعو إلى عدم تعرض السلام والأمن لمخاطر.