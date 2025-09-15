جامبيا: ندين الاعتداء الغاشم ضد دولة قطر

أكد نائب رئيس جمهورية جامبيا، أن الحرب الدائرة في غزة تسببت في سقوط الكثير من الاطفال والنساء، مضيفا أن الأف الاطفال في غزة يعيشون في مجاعة والالف ستشهدوا في غزة.

وأضاف نائب رئيس جمهورية جامبيا، ، في كلمة له في القمة العربية الاسلامية الاستثنائية، أننا ندين الاعتداء الغاشم ضد دولة قطر، وهذا الأمر يقوض اليلام والأمن الشرق الأوسط.

وتابع نائب رئيس جمهورية جامبيا، أن زامبيا تضم صوتها مع المجتمع الدولي لادانه بناء أي مستوطنات وما تقوم به اسرائيل من انتهكاكات ، وندعو لوقف فوري لاطلاق النار وادخال المساعدات، وندعم موقف اعلان دولة فلسطين.

وأشار نائب رئيس جمهورية جامبيا، إلى أن لابد من تضامن ووحدة وتضافر الجهود لايجاد حل للأمن والاستقرار في المنطقة.



