وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية

قال أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر في القمة العربية الإسلامية بقطر، أن الامن الجماعي للدول العربية لا يقبل التقسيم، موضحا أن الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية.

واضاف خلال القمة العربية الإسلامية بقطر، لا شك أن مايجري الآن هو مرحلة فارقه في حياة الدول العربية، منوها أن ما يحدث هو انتهاك للقانون الدولي.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتصور الا امنه إلا بعد ادخال المنطقة في الخراب والدمار، مؤكدا علي السياسات الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر ما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة، وباقي الدول العربية التي تعتدي عليها إسرائيل وآخرها قطر.

ولفت أن إسرائيل تسعى الي إعادة تخطيط المنطقة لإعلان ما يسمي إسرائيل الكبرى.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لأمير قطر وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

من جانبه، ثمّن الأمير تميم بن حمد مشاركة الرئيس في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.