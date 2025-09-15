العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية

أشاد كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال مشاركته في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي جاءت لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

وأكد عبدالباقي، أن كلمة الرئيس جسدت الموقف المصري الثابت في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وحرص مصر الدائم على التضامن مع الدول الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

وأشار عبدالباقي إلى أن الرئيس السيسي شدد في كلمته على خطورة ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري غير مسبوق، موضحًا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يهدد فقط استقرار الدول العربية وإنما يلقي بظلاله على مستقبل معاهدات السلام الموقعة، والتي قامت على أساس احترام السيادة وعدم الاعتداء.

وأوضح أن الرئيس حذر من أن تقويض هذه الأسس سيؤدي إلى انهيار ما تحقق عبر عقود طويلة من الجهود الرامية إلى إرساء السلام في الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تبعات التصعيد.

وأضاف عبدالباقي، أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا دعوة واضحة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي في مواجهة هذه التحديات، والتأكيد على أن وحدة الصف هي السلاح الحقيقي لردع أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع على حساب حقوق الشعوب العربية.

واختتم عبدالباقي بيانه بالتأكيد أن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ومعها جموع عمال مصر، يقفون داعمين ومساندين لكل ما تتخذه الدولة المصرية من مواقف تاريخية لحماية سيادة الدول الشقيقة، وأن مصر ستظل الدرع الواقي للأمة العربية، وصاحبة الدور المحوري في حماية استقرارها ووحدة صفها.