شعب مصر: كلمة الرئيس السيسي تاريخية تؤكد مركزية الدور المصري في حماية الأمن القومي العربي والإسلامي

أكد أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة جاءت لتعبر بصدق عن الضمير الجمعي للأمة العربية والإسلامية، في لحظة فارقة من تاريخ منطقتنا التي تواجه تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي وسيادتها، لافتا الى أن الكلمه عكست بوضوح ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم وحدة الصف العربي والإسلامي، ورفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول أو تهدد استقرارها، خاصة في ظل الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي طال أراضي دولة قطر الشقيقة.

وقال المقدم في بيان له إن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعيًا إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت إسرائيل على التمادي في ممارساتها العدوانية، كما وجه تحذيرا واضحا من مخاطر انزلاق المنطقة إلى دوامة جديدة من التصعيد والعنف، وهو تحذير نابع من إدراك استراتيجي عميق بتشابك الأمن القومي العربي والإسلامي.

وأشار رئيس حزب شعب مصر إلى أن هذه الكلمة لم تكن مجرد إدانة، بل كانت خارطة طريق نحو تحرك جماعي عربي إسلامي موحد، يضع حدا لهذا النهج الإسرائيلي المنفلت، ويفرض احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مثمنا إننا هذا الموقف التاريخي، ومعتبره دعامة رئيسية لإعادة بناء جدار التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التهديدات المشتركة، ورسالة حازمة بأن مصر ستظل دائمًا حائط الصد الأول عن قضايا الأمة وحقوق شعوبها.