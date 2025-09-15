السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف

أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن مصر وضعت نفسها اليوم فى وضع استراتيجى هام يقود شكل جديد من العلاقات فى الإقليم والعالم، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية كانت واضحة، ووضعت معالم واضحة لما هو قادم خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها الإقليم.

وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن القمة العربية الإسلامية تتناسب مع خطورة الموقف الذى يمر به الإقليم، كما تتناسب كرد فعل مع الفوضى الإستراتيجية التى يشهدها العالم فى المرحلة الحالية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن تجمع القمة العربية الإسلامية بداية استراتيجية تكون أكثر وضوحا وثباتا فى مواجهة أخطار إقليمية وقد تكون دولية.