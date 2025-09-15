قيادي بالمؤتمر: خطاب الرئيس السيسي أمام قمة الدوحة حمل رسائل قوية

قال المهندس هيثم أمان الأمين المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، جاء ليرسل رسائل واضحة وقوية لم تكن مألوفة في الخطاب الدبلوماسي المصري في العقود الماضية، حيث وجه تحذيراً مباشراً وغير مسبوق للشعب الإسرائيلي بأن استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية لن يؤدي فقط إلى إفشال أي فرص للسلام المستقبلية، بل سيهدد اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة، تمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة المصرية، حيث انتقلت من دور الوسيط إلى دور القائد العربي الذي يدفع بالأمة نحو وحدة الصف ومواجهة التحديات المشتركة.

ولفت هيثم أمان إلى إن دعوة الرئيس لإنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون تمثل رؤية استراتيجية ستغير موازين القوى في المنطقة، وتضمن عدم هيمنة أي طرف على مقدرات المنطقة ومستقبلها، كما أن التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم يمثل الموقف الثابت لمصر الذي لا يتزعزع.

واختتم حديثه بأن كلمة الرئيس السيسي في الدوحة لم تكن مجرد خطاب عادي، بل كانت إعلاناً لميلاد مرحلة جديدة في السياسة العربية المشتركة، مرحلة تقودها مصر بقوة وحكمة وإرادة صلبة.