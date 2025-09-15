قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط التسجيل
مهدد بالغياب.. موقف غامض لزيزو قبل القمة بسبب الإصابة
حزب مصر القومي: كلمة الرئيس بالدوحة وضعت خارطة طريق للتضامن العربي وحماية الحقوق الفلسطينية
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
قيادي بالمؤتمر: خطاب الرئيس السيسي أمام قمة الدوحة حمل رسائل قوية

عبد الرحمن سرحان

قال المهندس هيثم أمان الأمين المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، جاء ليرسل رسائل واضحة وقوية لم تكن مألوفة في الخطاب الدبلوماسي المصري في العقود الماضية، حيث وجه تحذيراً مباشراً وغير مسبوق للشعب الإسرائيلي بأن استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية لن يؤدي فقط إلى إفشال أي فرص للسلام المستقبلية، بل سيهدد اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة، تمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة المصرية، حيث انتقلت من دور الوسيط إلى دور القائد العربي الذي يدفع بالأمة نحو وحدة الصف ومواجهة التحديات المشتركة.

ولفت هيثم أمان إلى إن دعوة الرئيس لإنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون تمثل رؤية استراتيجية ستغير موازين القوى في المنطقة، وتضمن عدم هيمنة أي طرف على مقدرات المنطقة ومستقبلها، كما أن التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم يمثل الموقف الثابت لمصر الذي لا يتزعزع.

واختتم حديثه بأن كلمة الرئيس السيسي في الدوحة لم تكن مجرد خطاب عادي، بل كانت إعلاناً لميلاد مرحلة جديدة في السياسة العربية المشتركة، مرحلة تقودها مصر بقوة وحكمة وإرادة صلبة.

السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى عبد الفتاح السيسى حزب المؤتمر

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

محمد سويد

الاتحاد الأفروآسيوي يوقع شراكة إستراتيجية مع مؤتمر NEO GEN لدعم التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة

الجمارك

شعبة الجمارك: مطلوب الاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج وتسريع حركة التجارة

انستا باي

خدمات إنستاباي مستمرة في العمل بكفاءة

بالصور

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

