إرادة جيل: كلمة الرئيس السيسي «شاملة وواقعية» وعبرت عن نبض الشارع العربي وجسدت آمال وطموحات الشعوب العربية

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس كانت واضحة وصريحة، وتعكس رؤية مصر الثابتة تجاه القضايا العربية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضح "مطر"، في بيان أن الرئيس السيسي يمتلك رؤية ثاقبة للقضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن كلمته جاءت في توقيت دقيق للغاية، حيث تشهد المنطقة تحديات غير مسبوقة، وهو ما يتطلب وحدة الصف العربي والإسلامي، وهو ما ركز عليه السيد الرئيس في معرض كلمته على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي، ورفض أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتابع "مطر" أن الرئيس السيسي أكد مجددًا على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي لطالما كان داعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الرئيس أرسل رسالة قوية للعالم مفادها أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة اهتمامات مصر والعرب، وأن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل وأن السيادة العربية مقدسة ولا مساس بها .

كما لفت "مطر" الانتباه إلى أن كلمة الرئيس السيسي لم تقتصر على القضايا السياسية فحسب، بل شملت أيضًا دعوته للتعاون الاقتصادي والتكامل بين الدول العربية، لاسيما وأنه يؤمن بأن التحديات المشتركة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال تضافر الجهود العربية، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، وهو ما سيُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعوب المنطقة.

وأشاد "مطر" أيضًا بتأكيد الرئيس على ضرورة إصلاح جامعة الدول العربية، وتفعيل دورها في حل الأزمات العربية، وتحقيق المصالحة بين الأشقاء. وأوضح أن هذا الطرح يُعد خطوة إيجابية نحو تطوير العمل العربي المشترك، وجعله أكثر فعالية في مواجهة التحديات المتزايدة.

وفي ختام بيانه، أكد النائب تيسير مطر أن كلمة الرئيس السيسي كانت شاملة وواقعية، وتُعبر عن نبض الشارع العربي، وتُجسد آمال وطموحات الشعوب العربية في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء، داعيًا الدول العربية إلى تبني الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي، والعمل معًا لتحقيقها على أرض الواقع، بما يُعزز مكانة الأمة العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.