برلمان

المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تأكيد على صلابة الموقف العربي ودعم الحقوق الفلسطينية

السيسي
السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أنها جاءت واضحة وحاسمة في التعبير عن ثوابت الموقف المصري، ورفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.

وأوضح جبر أن كلمة الرئيس حملت عدة رسائل مهمة، أبرزها الإدانة القاطعة للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، والتنبيه إلى خطورة الممارسات الإسرائيلية المنفلتة التي تنذر بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، وهو ما لا يمكن القبول به.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الرئيس السيسي جدد تمسك مصر بالحل العادل للقضية الفلسطينية، القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كل محاولات التهجير أو فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة.

وأكد القبطان محمود جبر أن دعوة الرئيس إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، وإنشاء آلية مشتركة للتنسيق والتعاون، تمثل خطوة جوهرية لحماية الأمن القومي العربي والإسلامي، وردع أي اعتداءات تستهدف استقرار المنطقة.

واختتم جبر تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي في القمة جسدت رؤية مصر الثابتة في الدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة، ورسالة قوية للعالم بأن السيادة العربية خط أحمر لا يمكن المساس به.

السيسي الرئيس السيسي القمة العربية البرلمان اخبار البرلمان

