حزب "المصريين": مشاركة الرئيس السيسي في قمة الدوحة الطارئة تعزز التضامن العربي

أكّد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، أن مشاركة ا الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، تعكس بجلاء المكانة المحورية التي تحتلها مصر على الساحتين العربية والإسلامية، ودورها التاريخي في دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال ”هارون“، في بيان له اليوم، إن حضور الرئيس السيسي لهذه القمة الطارئة، التي جاءت لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وما رافقه من انتهاكات صارخة للقوانين والمواثيق الدولية، يمثل رسالة واضحة لا لبس فيها على أن مصر تقف بثبات إلى جانب قطر، حكومةً وشعبًا، في مواجهة هذا الاعتداء غير المسبوق الذي يهدد الأمن القومي العربي ويقوّض مبادئ الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن مشاركة مصر الفاعلة في القمة تعكس التزامها الراسخ بالتضامن العربي، وتجسد في الوقت ذاته سياسة القاهرة الثابتة التي تقوم على رفض كافة أشكال العدوان، ومناهضة أي محاولات لفرض الأمر الواقع على حساب الشعوب وسيادتها، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له الأشقاء في قطر والفلسطينيون على حد سواء، من انتهاكات وخطط تهجير قسري، يعد جريمة مكتملة الأركان في القانون الدولي تستوجب تحركًا فاعلًا عاجلًا من المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن مصر لطالما دعت إلى توحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة، مؤكدًا أن القمة الحالية تُمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك، وتنسيق المواقف العربية والإسلامية، وطرح رؤية موحدة أمام المجتمع الدولي تُطالب بوقف العدوان فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

وشدّد ”هارون“ على أن مشاركة الرئيس السيسي تعبّر عن حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء دون تمييز، وهو ما يُعيد إلى الأذهان مواقفها الثابتة التي لم تتغير يومًا في الدفاع عن قضايا الحق والعدل، ودعم استقرار الدول العربية والإسلامية، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن أمن المنطقة كلٌّ لا يتجزأ.

ودعا الدكتور محمد هارون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والوقوف بحزم أمام السياسات العدوانية التي لا تهدد قطر وحدها بل تهدد الأمن الإقليمي برمته، مؤكدًا أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، ستظل شريكًا رئيسيًا في كل جهد عربي وإسلامي جماعي يهدف إلى تحقيق الأمن، وصون الحقوق، وحماية الشعوب من محاولات الإقصاء والتهجير.