الرئيس السيسي: لن نقبل بالاعتداء على سيادة دولنا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا لن نقبل بالاعتداء على سيادة دولنا، داعيا إلى خروج قرارات وتوصيات قوية في هذا الظرف التاريخي الدقيق.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر، أننا ندين بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي على سيادة وأمن دولة عربية تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لابد من آلية عربية لمواجهة أي تحديات.

وتابع الرئيس السيسي، أن العدوان الإسرائيلي على قطر يعكس بجلاء أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكرة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة تنعقد في وقت بالغ الدقة، مضيفا أن تسعى اسرائيل لتحويل المنطقة لساحة مستباحة للاعتداءات.

وأضاف السيسي، أن الممارسات الإسرائيلية تخطت كافة الخطوط الحمراء، متابعا أن القمة تنعقد في توقيت بالغ الدقة وفي ظل تحديات جسام تواجه المنطقة.