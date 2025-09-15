أحمد موسي: وجود الرئيس السيسي بالقمة الإسلامية بقطر اليوم في غاية الأهمية

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه يجب أن يكون هناك بيان ختامي قوي، ولابُد من موقف واضح من الدول العربية في القمة العربية الإسلامية، موضحًا أن الشعب الفلسطيني متمسّكٌ بأرضه، ومصر لن تسمح بالتهجير تحت أي ظرف رغم كل الضغوط التي نتعرّض لها.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر في برنامجه «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد»، إن حركة حماس لا تستطيع أن تُجبر الشعب على البقاء في أرضه، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني متمسّكون بأرضهم وستقوم دولة فلسطينية غصبًا عن أمريكا وغصبًا عن إسرائيل؛ هذا شعب قوي متمسّك بكل شبر من أراضيه، وسيُقتل ويموت في بلده.

وأضاف أن في شرف أي إنسان أن يموت على أرضه وسيكون ذلك أعظم الشُرف، مشيرًا إلى أنهم هُجروا من الوسط إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، ودول يسيرون عشرين كيلومترًا سيرًا على الأقدام ولا يجدون طعامًا ولا ماءً، وتأتي جهة لتقول «سنهجرهم ونقتلهم» وكأنما هي لا تقتلهم؛ فأنتم من تقتلونهم، وكل يوم تحدث مجازر ومئات القتلى يوميًّا لكن الصورة لا تصلنا كاملة.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب أن يقيم منتجعات على دماء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل اليوم غير معنية بأمن الفلسطينيين، والسجون الإسرائيلية ممتلئة بالفلسطينيين، كما أن 142 دولة تؤيّد قيام دولة فلسطينية.

وأضاف أن دولًا أوروبية قد اتخذت قرارًا يقضي بأن تُعتقل طائرة نتنياهو إن دخلت أراضيها لأنه مجرم حرب، فقرر هو أن يسلك مسارات أخرى حتى لا يُقبض عليه، متسائلًا: لماذا لا تتخذ الدول العربية قرارًا بإغلاق المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي على الأقل حتى يكون هناك موقف واضح؟

وأشار إلى أن إغلاق المجال الجوي أمام إسرائيل من قِبَلِ 57 دولة سيكون له تأثير بالغ القوة، وأنهم سيراقبون شكل البيان الختامي، وأنه لابد من قرارات تُسهِم في عزل إسرائيل عن العالم.

وأوضح أن موقف مصر ثابت وراسخ وسنشهد ذلك وسنُتابعه، وأن مصر طوال الوقت لها ثوابت في دعم الأمن وخطواتها مدروسة، وأن الدولة الكبيرة يحترمها الجميع، ووجود الرئيس السيسي في غاية الأهمية.