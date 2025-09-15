ستكون العواقب وخيمة.. الرئيس السيسي يخاطب الشعب الإسرائيلي: "ما يحدث يهدد مستقبل السلام وأمنكم"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لشعب إسرائيل قائلا "إن ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة.

وتابع الرئيس السيسي بالقول: وحينها ستكون العواقب وخيمة وذلك بعودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام، ومكاسب تحققت من ورائه، وهو ثمن سندفعه جميعا بلا استثناء.

وأضاف الرئيس السيسي: فلا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا من أجل السلام سدى، ويكون الندم حينها بلا جدوى.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي تُعقد في الدوحة بقطر، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.