مستقبل وطن: السيسي عبر بصدق عن إرادة الأمة العربية والإسلامية في رفض التهجير وحماية فلسطين

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة اليوم بقطر حملت رسائل حاسمة، عكست بوضوح ثبات الموقف المصري التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية، وعلى رأسها رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو فرض حلول على حساب الهوية الوطنية الفلسطينية.

وقال البديوي إن القمة الاستثنائية جسّدت قوة الموقف المصري، حيث استطاع الرئيس السيسي أن يضع النقاط فوق الحروف أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الأمن القومي العربي غير قابل للمساومة، وأن مصر ستظل في طليعة الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية في وجه أي ضغوط أو محاولات للالتفاف على الحقوق المشروعة.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإنشاء آلية عربية‐إسلامية للتنسيق والتعاون الفعّال بين الدول الشقيقة تُعد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، سواء في القضايا السياسية أو الإنسانية، مؤكدًا أن مصر دائمًا ما تقدم حلولًا عملية تحفظ الحقوق وتضمن الأمن والاستقرار.

وأضاف الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن كلمات الرئيس في القمة حملت قوة ومصداقية عالية، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر لن تسمح بأي تجاوزات تمس سيادة الأراضي الفلسطينية أو الأمن القومي العربي. مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية ترسم خارطة طريق جديدة للتعاون العربي والإسلامي، قائمة على الوحدة والعمل المشترك، بما يضمن إعلاء صوت الشعوب العربية والإسلامية في كل المحافل الدولية.

وختم البديوي السيد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقود مرحلة فارقة من تاريخ المنطقة، وأن إشادته اليوم بالدور العربي المشترك تمثل دعوة صريحة للتكاتف، لافتًا إلى أن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يقف داعمًا ومساندًا لهذه الرؤية الوطنية التي تحمي الهوية وتحافظ على كرامة الأمة.