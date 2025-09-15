قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب مصر القومي: كلمة الرئيس بالدوحة وضعت خارطة طريق للتضامن العربي وحماية الحقوق الفلسطينية
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية كانت قوية وحازمة وواقعية

عبد الرحمن سرحان

ثمن أحمد الشناوي،  أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، واصفًا إياها بأنها جاءت صريحة وحازمة، وكاشفة عن جبن وحقارة الاعتداء الإسرائيلي.

وأكد الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي لم تقتصر على مجرد الإدانة التقليدية، بل قدمت موقفًا واضحًا وحاسمًا لمصر، وأكدت على دعم وحدة الصف العربي والإسلامي ورفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول، مشيرًا إلى أن الكلمة جسدت قوة مصر الدبلوماسية والقيادية في مواجهة الانفلات الإسرائيلي الذي يهدد استقرار المنطقة.

وأوضح الشناوي أن الرئيس سيسي أظهر من خلال كلمته أن الانتهاكات الإسرائيلية ليست مجرد خروقات عابرة للقانون الدولي، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإسلامي، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بمواصلة هذه الممارسات أو السكوت عنها، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لضمان محاسبة المعتدين ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأشاد الشناوي بالرسائل القوية التي وجهها الرئيس السيسي للشعب الإسرائيلي، مؤكدًا أن استمرار العدوان وانتهاك القانون الدولي لن يؤدي إلا إلى توسيع رقعة الصراع، وأن الحلول العسكرية لن تحقق الأمن لأي طرف، وأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة، مع الدعوة الفورية للاعتراف بدولة فلسطين وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن الكلمة أكدت على أن مصر دائمًا في الصف الأمامي لحماية الحقوق العربية والإسلامية، ورفض أي محاولات لفرض ترتيبات أحادية تخالف مصالح الدول العربية والإسلامية، مع التأكيد على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة أي تهديدات أو تصعيد محتمل، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي كانت قوية، حازمة، وواقعية، تحمل في طياتها رسالة لكل من يحاول الاعتداء على الدول العربية بأن هناك من يردع، ومن يحمي الحقوق، ومن يقف صفًا واحدًا لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وهذا هو دور مصر الريادي دائمًا.

