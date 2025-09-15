قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية كانت قوية وحازمة وواقعية

ثمن أحمد الشناوي، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، واصفًا إياها بأنها جاءت صريحة وحازمة، وكاشفة عن جبن وحقارة الاعتداء الإسرائيلي.

وأكد الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي لم تقتصر على مجرد الإدانة التقليدية، بل قدمت موقفًا واضحًا وحاسمًا لمصر، وأكدت على دعم وحدة الصف العربي والإسلامي ورفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول، مشيرًا إلى أن الكلمة جسدت قوة مصر الدبلوماسية والقيادية في مواجهة الانفلات الإسرائيلي الذي يهدد استقرار المنطقة.

وأوضح الشناوي أن الرئيس سيسي أظهر من خلال كلمته أن الانتهاكات الإسرائيلية ليست مجرد خروقات عابرة للقانون الدولي، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإسلامي، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بمواصلة هذه الممارسات أو السكوت عنها، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لضمان محاسبة المعتدين ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأشاد الشناوي بالرسائل القوية التي وجهها الرئيس السيسي للشعب الإسرائيلي، مؤكدًا أن استمرار العدوان وانتهاك القانون الدولي لن يؤدي إلا إلى توسيع رقعة الصراع، وأن الحلول العسكرية لن تحقق الأمن لأي طرف، وأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة، مع الدعوة الفورية للاعتراف بدولة فلسطين وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن الكلمة أكدت على أن مصر دائمًا في الصف الأمامي لحماية الحقوق العربية والإسلامية، ورفض أي محاولات لفرض ترتيبات أحادية تخالف مصالح الدول العربية والإسلامية، مع التأكيد على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة أي تهديدات أو تصعيد محتمل، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي كانت قوية، حازمة، وواقعية، تحمل في طياتها رسالة لكل من يحاول الاعتداء على الدول العربية بأن هناك من يردع، ومن يحمي الحقوق، ومن يقف صفًا واحدًا لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وهذا هو دور مصر الريادي دائمًا.