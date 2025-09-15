الرقب: تصريحات نتنياهو بملاحقة قادة حماس في كل مكان تحدي كبير للعالم العربي

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي أكد فيها استمرار ملاحقة قادة حماس في أي دولة كانوا، تمثل تحديا كبيرا للعالم العربي والإسلامي وقادته المجتمعين في القمة.

وقال أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة تأتي في ظل ظروف صعبة وحساسبة، مؤكدا أنه تمثل محاولة جادة لوضع آليات لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح يستهدف الشعوب العربية، وليس الشعب الفلسطيني فقط.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعربد بشكل كبير في المنطقة"، وأن الأمر تجاوز ما يحدث في غزة ليصل إلى الاعتداء على سيادة دولة عربية، في إشارة واضحة إلى الانتهاك الإسرائيلي السافر للسيادة القطرية.