السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
الرقب: تصريحات نتنياهو بملاحقة قادة حماس في كل مكان تحدي كبير للعالم العربي

محمود محسن

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن  تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي أكد فيها استمرار ملاحقة قادة حماس في أي دولة كانوا، تمثل تحديا كبيرا للعالم العربي والإسلامي وقادته المجتمعين في القمة.

وقال أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة تأتي في ظل ظروف صعبة وحساسبة، مؤكدا أنه تمثل محاولة جادة لوضع آليات لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح يستهدف الشعوب العربية، وليس الشعب الفلسطيني فقط.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعربد بشكل كبير في المنطقة"، وأن الأمر تجاوز ما يحدث في غزة ليصل إلى الاعتداء على سيادة دولة عربية، في إشارة واضحة إلى الانتهاك الإسرائيلي السافر للسيادة القطرية.

غزة

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

