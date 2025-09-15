تونسي: إسرائيل المصدر الرئيسي للازمات وعدم الاستقرار في المنطقة

أكد محمد علي النفطي، وزير الخارجية التونسي، أن إسرائيل هي المصدر الرئيسي للازمات وعدم الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس جرائم وحشية وانتهاكات متواصلة لحرمات وسيادة الأوطان في سوريا ولبنان وقطر.

وقال محمد علي النفطي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات القمة العربية في الدوحة، أن تونس تجدد تضمانها الكامل مع قطر، خاصة بعد جهودها الكبيرة لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع وزير الخارجية التونسي، أن استهداف الكيان الصهيوني قطر يثبت بدون أدنى شك رفض الكيان الصهيوني أي مساع سلمية لحل الأزمة في قطاع غزة، والعمل على إستمرار الجرائم في غزة.