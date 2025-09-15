بنجلاديش: بدون وحدة الأمة العربية والإسلامية ستكون شعوبنا في خطر

أكد محمد توحيد حسين، وزير خارجية بنجلاديش، أن العدوان على دولة قطر ليس حدثا منفردا بل استهتار تام من إسرائيل لقواعد القانون الدولي، من إستهداف أمن وسلامة الدولة العربية.

وقال محمد توحيد حسين، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات القمة العربية من الدوحة، أن الأمة الاسلامية عليها ارسال رسالة واضحة وهي بالوقوف أمام العدوان الاسرائيلي، مؤكدا انه على دولنا العربية العمل على حل الأزمة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومقاضاه إسرائيل وإتخاذ تدابير قوية ضد استفزازات إسرائيل.

وتابع وزير خارجية بنجلاديش، أنه حان الوقت أن ننتصر كأمة موحدة لأنه بدون وحدتنا ستكون شعوبنا العربية في خطر ، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67