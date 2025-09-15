إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن أكرم أحمد السماك ونجليه ياسين وعلي.

ونص قرار رئيس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن أكرم أحمد السماك، البالغ من العمر 46 عاما، ونجليه ياسين أكرم السماك 22 عاماً، وعلي أكرم السماك 15 عاما، بناء على تجنسهم بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

وشارك الأفراد الثلاثة في الهجوم والاعتداء على مقر البعثة المصرية في نيويورك، خلال أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق كشف وزير الخارجية، عن توجيه تعليمات واضحة وصارمة للسفارات المصرية في الخارج بعدم السماح لأي شخص أيا من كان أن يمس أو يلوث صورتها، وقد تم التعامل بحزم مع حالات سابقة، مثل حادثة في هولندا أدت إلى القبض على مرتكبها والتحقيق معه.

المعاملة بالمثل

وأشار الوزير إلى أن السلطات في بعض دول الاعتماد تعاونت بشكل كامل في توفير الحماية للسفارات، بينما الدول التي "تقاعست" عن توفير التأمين الكامل لسفارات مصر، يجري تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معها، لافتا إلى أن السفارات الأجنبية في القاهرة وسلطات الاعتماد في الخارج تدرك الآن الموقف المصري الحازم فيما يتعلق بعدم المساس بالسفارات المصرية.