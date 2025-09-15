شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

أكدت المطربة شذى أنها تعرضت على مدار سنوات لأزمات قوية، منها وفات والدتها والتي أثرت بشكل كبير عليها، مشيرة إلى أنها لم تكن تمتلك من الخبرة ما يكفي للفصل بين تفاصيل حياتها الشخصية والفنية.



وقالت خلال ندوة بموقع صدى البلد الإخباري: في وقت حرج اعتمدت على أشخاص لا يعرفون للأمانة طريقا، ولم تكونوا على قدر كبير من المعاونة والمساندة، وهو ما يضع على عاتقي في الوقت الحالي ضغوطا مضاعفة، بسبب ما أهدرته من وقت في ما لا يجدي ولا يضيف لموهبتي وصوتي.







وكشفت المطربة شذى في ضيافة موقع صدى البلد عن تفاصيل أحدث أغنيات ألبومها الجديد بعنوان “زمانك دلوقتي” والتي تم طرحها قبل أيام وحققت إشادة لافتة.

وقد طرحت مجموعة روتانا للموسيقى أغنية "زمانك دلوقتي" للفنانة شذى، وذلك على يوتيوب والمنصات الموسيقية.



وتعد الأغنية أولى مشوار ألبوم شذى مع روتانا لعام ٢٠٢٥، والتي ترى أنها تجربة مهمة معهم في العودة للتألق والاحترافية وتقديم فن راقٍ.



وأعربت شذى عن بالغ تقديرها بالتعاون مع روتانا لأول مرة، مشيرة إلى أن الأغنية حققت رواجا كبيرا على السوشيال ميديا منذ طرحها، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تشغل نفسها بالنجاح الوقتي لأعمالها، وقالت: قدمت أغنية من أكثر من 18 عاما ولازالت في قائمة الأعمال المطلوبة، لذا الرهان مع الزمن في النجاح هو الأبقى بالنسبة لي.

"زمانك دلوقتي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر عليم وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

